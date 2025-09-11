Um Ano Intenso no Mercado de Commodities em 2024. O Que Esperar para 2025?
Com apenas algumas sessões de negociação restantes em 2024, fica claro que este foi um ano tumultuado para as commodities, especialmente...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As taxas de juros na Turquia foram reduzidas em 250 pontos base, passando de 50% para 47,5%. Esperava-se um corte para 48,5%. Vale mencionar que a inflação...
O US100 está recuando ligeiramente abaixo de 22.000 pontos hoje, após uma forte alta na terça-feira, véspera de Natal. O crescimento...
O segundo dia de Natal é feriado em grande parte das economias europeias, com as bolsas de valores permanecendo fechadas. Por outro lado, a maioria...
No início do pregão europeu, o recente rali noturno de quinta-feira nos futuros de Wall Street continua. O US100 registra alta de 0,2%,...
Índice de Manufatura do Fed de Richmond: Atual: -10 Esperado: -10 Anterior: -14 Índice de Condições de Negócios...
Abertura do mercado americano ao vivo - 24/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui
Bolsa europeia registra ganhos moderados apesar da baixa liquidez Vistry reduz previsão de lucro para este ano; ações caem mais...
Hoje, na primeira parte do dia, foram divulgadas as atas da decisão de taxa de juros de outubro do BoJ. O Banco do Japão destacou sua abordagem...
O início da sessão de forex de terça-feira focou na publicação das atas do RBA e do BoJ. No caso do Banco da Austrália,...
O período de festas apresenta um cenário único para os mercados financeiros. Enquanto a maioria das principais bolsas de valores no...
Os futuros de gás natural dos EUA (Henry Hub) caíram cerca de 3,5% hoje, enquanto os investidores realizam lucros em massa, com o preço...
Descubra os fundamentos, oportunidades e como navegar no mercado de capitais de forma estratégica. Tudo o que você precisa saber em um...
US CB Confiança do Consumidor: 104,7 vs 113,2 esperado e 111,7 anteriormente Vendas de Casas Novas nos EUA: 0,664M (Previsão 0,669M,...
Abertura do mercado americano ao vivo - 23/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O...
A Agência de Aquisição de Defesa do Ministério da Defesa da Ucrânia assinou um novo contrato com a empresa de armas alemã...
A Honda Motor disparou 15% no pré-mercado dos EUA após a notícia do início oficial das negociações de fusão...
10h30 (horário de Brasília), Canadá - Índice de Preços ao Produtor (PPI) de novembro: PPI (variação...
Os futuros dos EUA têm uma tendência de alta, depois de terem ficado sob pressão na semana passada devido às projeções...
As ações da Rumble, concorrente direta do YouTube, estão subindo cerca de 44% antes do início da sessão de hoje após...
