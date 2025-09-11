USDTRY derrete após Erdogan demitir chefe do banco central
A lira turca é a divisa com melhor desempenho atualmente. Ambos EURTRY e USDTRY caíram quase 5% hoje. A mudança acontece...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A lira turca é a divisa com melhor desempenho atualmente. Ambos EURTRY e USDTRY caíram quase 5% hoje. A mudança acontece...
Os mercados dos EUA e da Europa dispararam após os anúncios da Pfizer e da BioNTech. As empresas disseram que uma vacina desenvolvida por...
Os mercados dos EUA e da Europa dispararam após os anúncios da Pfizer e da BioNTech. As empresas disseram que uma vacina desenvolvida por...
Índices reagem em alta aos resultados de Joe Biden DAX dispara acima dos 12 500 pts Forte desempenho nas empresas cíclicas Os...
Índices reagem em alta aos resultados de Joe Biden DAX dispara acima dos 12 500 pts Forte desempenho nas empresas cíclicas Os...
As ações americanas continuam a valorizar e o clima de euforia voltou a dominar esta segunda-feira. Embora a vitória de Biden...
As ações americanas continuam a valorizar e o clima de euforia voltou a dominar esta segunda-feira. Embora a vitória de Biden...
Mercados globais reagem em alta AP, CNN e Fox declaram Biden como novo presidente dos EUA Empresas do setor da Cannabis - Aurora,...
Mercados globais reagem em alta AP, CNN e Fox declaram Biden como novo presidente dos EUA Empresas do setor da Cannabis - Aurora,...
Mercado Norte Americano Associated Press, CNN e Fox News declararam Joe Biden como novo presidente dos EUA. Apesar das pressões de assessores...
Mercado Norte Americano Associated Press, CNN e Fox News declararam Joe Biden como novo presidente dos EUA. Apesar das pressões de assessores...
O retornar de novas medidas de confinamento e o impacto resultante na mobilidade e na atividade económica pode ser um golpe importante para a economia...
O retornar de novas medidas de confinamento e o impacto resultante na mobilidade e na atividade económica pode ser um golpe importante para a economia...
Uber Technologies (UBER.US) registou prejuízos maior do que o esperado no terceiro trimestre. A empresa de carona teve uma perda ajustada de 62...
Uber Technologies (UBER.US) registou prejuízos maior do que o esperado no terceiro trimestre. A empresa de carona teve uma perda ajustada de 62...
O relatório do NFP para o mês de outubro acabou por ser divulgado com os dados há muito esperados dos Estados Unidos acabaram por superar...
O relatório do NFP para o mês de outubro acabou por ser divulgado com os dados há muito esperados dos Estados Unidos acabaram por superar...
França reportou um número diário recorde de casos de coronavírus na quinta-feira. As autoridades do país informaram...
França reportou um número diário recorde de casos de coronavírus na quinta-feira. As autoridades do país informaram...
O dólar americano está a perder terreno antes da divulgação do relatório do NFP em outubro. O consenso de mercado aponta...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador