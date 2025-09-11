França registar novo recorde diário de casos COVID-19
França reportou um número diário recorde de casos de coronavírus na quinta-feira. As autoridades do país informaram...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dólar americano está a perder terreno antes da divulgação do relatório do NFP em outubro. O consenso de mercado aponta...
Os mercados acabaram por corrigir ligeiramente enquanto Trump continua a questionar os resultados das eleições DE30 corrige...
Ainda sem vencedor nas eleições dos EUA Dados do mercado laboral dos EUA e Canadá CVS Health e Marriott devem...
Eleições Norte Americano Os índices dos EUA registaram ganhos pelo quarto dia consecutivo. S&P 500 e Dow Jones valorizaram...
TD BANK emitiu uma recomendação para operar no USD/CAD. O Banco recomenda assumir uma posição longa no USD/CAD...
Zynga (ZNGA.US) as ações caíram quase 10% depois da fabricante de jogos para smartphone ter divulgado os seus últimos...
Em primeiro lugar, é importante destacar que uma análise mais ampla do gás natural será publicada na próxima semana....
•Biden continua a liderar com 264 votos eleitorais, Trump com 214 votos •Os casos de COVID-19 diários dos EUA ultrapassam 100 mil • General...
Shares of Uber jumped over 10% on Wednesday Outcome of California referendum supports ride-hailing companies Lower employment costs...
