Abertura do mercado americano: Wall Street em alta à medida que se continua a contar os votos
•Biden continua a liderar com 264 votos eleitorais, Trump com 214 votos •Os casos de COVID-19 diários dos EUA ultrapassam 100 mil • General...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Shares of Uber jumped over 10% on Wednesday Outcome of California referendum supports ride-hailing companies Lower employment costs...
As ações da Alibaba Group Holding Ltd. (BABA.US) caíram 4% durante o pré-mercado depois da empresa ter reportado resultados...
O número de americanos que se inscrevem para os subsídios de desemprego foi de751 mil na semana que terminou a 31 de outubro,...
O Bitcoin tem vindo a registar fortes valorizações ao longo deste quarto trimestre de 2020 até agora. A criptomoeda mais transacionada está...
European markets extend post-election rally DE30 voltar a testar os 12 500 pts HeidelbergCement, Munich Re e Commerzbank divulgarão...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje no EUR/GBP!
A vitória de Biden nas eleições dos EUA é quase uma certeza e essa possibilidade foi vista como algo negativo para...
Ainda não há a confirmação sobre quem será o próximo presidente dos EUA FOMC anunciará a...
