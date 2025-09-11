Calendário económico: FOMC e resultados das eleições, em destaque.
Ainda não há a confirmação sobre quem será o próximo presidente dos EUA FOMC anunciará a...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Banco da Inglaterra antecipou o anúncio da taxa de juros das 12h para as 7h . Era esperado que o banco central do Reino Unido aumentasse o tamanho...
Eleições Norte Americano Os índices dos EUA fecharam em alta na sessão de ontem, apesar da falta de clareza sobre quem ganhou...
A comissão eleitoral de Wisconsin diz que contou todos os votos e Biden obteve cerca de 20 mil votos a mais do que Trump. Mesmo que seja uma pequena...
Biogen Inc's (BIIB.US) o medicamento experimental para a doença de Alzheimer, aducanumabe, foi considerado eficaz o suficiente em um grande...
Os inventários de petróleo nos EUA aumentaram quase 8 milhões de barris na semana que terminou a 30 de outubro, após um aumento...
• Corrida apertada entre Trump e Biden • ADP a mostrar dados fracos para o emprego • Uber (UBER.US) e Lyft (LYFT.US) disparam...
O ISMnão industrial PMI para os EUA caiu para 56,6 em outubro, onde no mês anterior tinha registado 57,8, e ficando assim abaixo das expectativas...
As ações dos EUA estão a ser negociadas em alta, com o Dow a valorizar perto de 200 pontos, o S&P 500 perto de 1,8% e o Nasdaq...
Os mercados estão totalmente focados nas eleições presidenciais dos EUA. Os relatórios recebidos sugerem que os democratas...
