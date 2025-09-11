📈 Wall Street aguarda o veredicto final
As ações dos EUA estão a ser negociadas em alta, com o Dow a valorizar perto de 200 pontos, o S&P 500 perto de 1,8% e o Nasdaq...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações dos EUA estão a ser negociadas em alta, com o Dow a valorizar perto de 200 pontos, o S&P 500 perto de 1,8% e o Nasdaq...
Os mercados estão totalmente focados nas eleições presidenciais dos EUA. Os relatórios recebidos sugerem que os democratas...
A noite passada foi muito volátil nos mercados globais. Embora ainda não tenhamos certeza de quem ganhou as eleições presidenciais...
Os votos nas eleições dos EUA ainda continuam a ser contados. Isso atua a favor do candidato democrata Joe Biden, que encoraja os seus...
Ainda não há resultados claros sobre o vencedor da corrida presidencial dos EUA DE30 a mostrar alguma indecisão...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje no índice US100!
Tom Wolf, governador da Pensilvânia, disse noTwitter que ainda há mais de um milhão de votos a serem contados. Ele disse que vai cumprir...
Mercados aguardam resultados das eleições nos EUA Futuros de índices europeus registam quedas Vários...
Donald Trump fez um discurso durante a manhã desta quarta-feira, onde discursou na noite da eleição. Ele disse que parece...
