Mapa eleitoral - o que Biden precisa para vencer?
São cada vez mais os resultados disponíveis, mas ainda é muito cedo para dizer quem ganhou o próximo mandato de 4 anos na Casa...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
São cada vez mais os resultados disponíveis, mas ainda é muito cedo para dizer quem ganhou o próximo mandato de 4 anos na Casa...
Eleições nos EUA As eleições presidenciais dos EUA ainda não foram decididas. Nenhuma grande cadeia de notícias...
Joseph Biden declarou na manhã de quarta-feira que estava “no caminho certo para ganhar esta eleição”, mas pediu paciência...
Trump vence Indiana, Wyoming, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Louisiana e Nebraska Bidens vence Novo México, Nova York. Biden está...
A eleição em Arkansas é vencida por Trump (+6 votos), de acordo com a agência de notícias AP. No entanto, Biden tem uma...
De acordo com os últimos resultados, Trump venceu na Carolina do Sul, Alabama, Mississippi, Tennessee, Oklahoma e está a liderar na Flórida,...
Os votos da Flórida ainda estão a ser contados. Biden ainda lidera após contar com 80% dos votos, mas a sua vantagem diminuiu significativamente....
Trump consegue mais 5 votos eleitorais graças a West Virginia (nenhuma surpresa). A situação em Ohio e na Carolina do Norte permanece...
Trump - 11 votos de Indiana e 8 de Kentucky Biden - 13 votos da Virgínia e 3 de Vermont Os resultados não são nenhuma surpresa....
Não há surpresa aqui. De acordo com a CNN, Trump lidera de 68% a 29% para Biden em Indiana. Em 2016, os resultados foram de 56,5% para Trump...
