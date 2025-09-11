Alta participação, yields sobem drasticamente
Mais de 100 milhões de americanos decidiram votar mais cedo. Em 2016, aproximadamente 137,5 milhões de votos foram expressos no geral, dos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais de 100 milhões de americanos decidiram votar mais cedo. Em 2016, aproximadamente 137,5 milhões de votos foram expressos no geral, dos...
A Flórida será um estado chave para que um dos candidatos vença as eleições. Claro que é possível...
Sondagens finais da YouGov mostra uma vitória clara para Biden - 382 votos eleitorais, com o Texas conquistado pelos democratas! Claro, não...
Bloomberg apresentou um insight interessante sobre como o S&P 500 se comporta na corrida para as eleições presidenciais dos EUA e se...
O Federal Bureau of Investigations disse que investigará relatórios sobre a disseminação de desinformação eleitoral...
Os mercados dispararam durante a sessão de hoje e Wall Street não é exceção. Todos os principais índices...
O Conselho Eleitoral Estadual na Carolina do Norte decidiu estender a votação em quatro locais de votação que sofreram atrasos...
Embora as eleições presidenciais dos EUA sejam o tema principal da noite, os investidores também devem ter em mente que os eleitores...
As primeiras assembleias de voto nos EUA abriram às 11h de hoje e a votação em alguns estados não terminarão antes das...
Metais preciosos valorizam durante o dia das eleições nos Estados Unidos. O ouro está a valorizar mais de 0,8% , a prata acompanha...
