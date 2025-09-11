Norwegian Cruise Line cancelou todas as viagens até 2021
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.US), que é uma das maiores operadoras de cruzeiros, viu as ações da sua empresa a caírem...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.US), que é uma das maiores operadoras de cruzeiros, viu as ações da sua empresa a caírem...
O petróleo tem vindo a recuperar ligeiramente as recentes quedas na abertura do mercado, uma vez que durante a sessão asiática o preço...
JP Morgan emitiu uma recomendação para operar AUD/CAD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no AUD/CAD...
TD BANK emitiu uma recomendação para oerar no USD/JPY. O Banco recomenda assumir uma posição curta no USD/JPY...
O PMI industrial do Institute for Supply Management (ISM) em outubro subiu para 59,3 de 55,4 no mês anterior. A divulgação de hoje...
A temporada de "earnings" começa a desacelerar esta semana Eleições presidenciais dos EUA acabam por tomar...
A libra esterlina atingiu US $ 1,2855 durante a sessão de hoje, o seu nível mais baixo desde 7 de outubro, depois do primeiro-ministro Boris...
Mercados europeus registam ganhos durante a sessão de segunda-feira DE30 testa os 11 750 pts Siemens Healthineers pretende...
Os preços do petróleo começaram esta semana com quedas significativas. O WTI está a ser negociado 3% abaixo, depois...
