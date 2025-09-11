Iene: a moeda japonesa em foco (23.12.2024)
Fatos: O par USD/JPY está se fortalecendo em níveis elevados acima de 150,000 JPY por USD. A postura dovish do Banco do Japão...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O DAX alemão continua em queda BMW descobre irregularidades em exportações para a Rússia. Deutsche Bank Securities resolve...
Ouro mantém estabilidade perto de $2.630 enquanto investidores avaliam perspectivas de política do Fed e tensões geopolíticas,...
O relatório do PIB espanhol para o terceiro trimestre de 2024 era uma das principais divulgações macroeconômicas da Europa programadas...
Os mercados estarão atentos a uma série de leituras do PIB europeu e a indicadores econômicos do Canadá hoje, ao mesmo tempo...
02:00 AM BRT, Reino Unido - Dados do PIB de novembro: PIB: atual 0,9% YoY; previsão 1% YoY; anterior 1% YoY; PIB: atual 0,0% MoM; previsão...
As ações asiáticas subiram após dados mais fracos de inflação PCE nos EUA reacenderem esperanças de...
Na próxima semana, devido ao feriado, muitos mercados devem vivenciar um período mais tranquilo. No entanto, ainda há lançamentos...
As ações dos EUA estão registrando fortes ganhos para encerrar a semana, após os investidores se recuperarem dos comentários...
A Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffet, decidiu aumentar sua participação acionária na Occidental Petroleum para um total...
Estados Unidos - Pesquisa de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan para Dezembro: Sentimento do Consumidor - Atual: 74. Previsão:...
US100 cai 0,8% no início da sexta-feira Nike recua 5% após resultados trimestrais Starbucks sob pressão devido a greves de...
Abertura do mercado americano ao vivo - 20/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os índices de ações dos EUA reduziram as perdas após a divulgação de dados de inflação do Índice...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa devido à incerteza, depois de a Câmara dos Representantes ter rejeitado um projeto...
Estados Unidos - Dados de inflação para novembro: Índice de preços PCE: Anual: atual 2,4%; previsão 2,5%;...
Os preços do gás natural continuam em trajetória ascendente, com o contrato de fevereiro alcançando $3,35. Por outro lado,...
As ações da Novo Nordisk (NOVOB.DK) estão caindo 20% após a gigante farmacêutica, conhecida por seus medicamentos para...
DAX alemão mantém sequência de perdas O Deutsche Bank injetou aproximadamente €310 milhões no Deutsche Bank Polska,...
Os mercados aguardam hoje os principais dados de inflação PCE dos EUA e os números do índice de sentimento do consumidor de...
