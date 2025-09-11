📉 Petróleo atinge novos mínimos ⛽
Os preços do petróleo começaram esta semana com quedas significativas. O WTI está a ser negociado 3% abaixo, depois...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Futuros europeus registam ligeiros ganhos na abertura da sessão ISM do setor industrial dos EUA teve uma ligeira melhoria em outubro FED...
Eleições Norte Americano Há expectativas que Biden irá vencer Donald Trump por uma margem alargada (64 vs 35). Mercado...
Facebook (FB.US) reportou lucros de $ 2,72 por ação no terceiro trimestre, superando a estimativa de consenso de $ 1,91 por ação....
• Big tech reports mixed results • Daily COVID-19 cases reached new high • Twitter (TWTR.US) stock plunged on weak user...
• Os analistas da JP Morgan acreditam que o valor do Bitcoin pode triplicar •Altcoins acabaram por registar correções •...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje no USD/CAD!
Ações europeias conseguem anular as perdas da pré-abertura do mercado DE30 volta a testar a barreira dos 11 450...
Futuros europeus e norte-americanos a registarem fortes quedas durante a sessão europeia PIB alemão teve um aumento de 7,3%...
