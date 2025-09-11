DESTAQUES DA MANHÃ, por Henrique Tomé - 30/10/2020
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,19%, o Dow Jones adicionou 0,52%...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,19%, o Dow Jones adicionou 0,52%...
Os relatórios trimestrais das grandes empresas do setor da tecnologia foram bastante sólidos, mas pouco ajudaram a sustentar o sentimento...
O euro volta a cair e atinge mínimos das últimas 4 semanas em relação ao dólar norte-americano nesta quinta-feira, depois...
EBay (EBAY.US) ganhou 85 cents por ação no último trimestre, acima dos 53 cents do último ano. Enquanto isso, os analistas...
O tão esperado relatório do PIB dos EUA para o terceiro trimestre de 2020 foi divulgado hoje às 12:30. Os dados mostraram que a economia...
O Banco Central Europeu decidiu deixar as taxas de juros inalteradas como esperado e referiu que irá manter as taxas assim até que a...
OIL.WTI OIL.WTI começou a sessão de hoje a registar fortes quedas. O preço desta matéria-prima quebrou abaixo do suporte...
O governo alemão anunciou que a Alemanha irá entrar em confinamento parcial a partir de 2 de novembro, enquanto o presidente francês...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje no Petróleo!
Mercado europeu a ser negociado de forma mista DE30 interrompe quedas perto dos 11 450 pontos MTU e Volkswagen irão divulgar...
