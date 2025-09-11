❗ Novos bloqueios na Europa aumentam riscos!
Embora a visão consensual seja de que o retomar de novos bloqueios sejam pouco prováveis, é exatamente isso o que está a acontecer...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O CAC 40 desvalorizou mais de 3% hoje e está a ser negociado em torno de 4.600 pontos - nível não visto desde o final de maio devido...
As grandes empresas do setor da tecnologia impulsionaram a recuperação deste ano em Wall Street. Facebook, Amazon, Apple e Alphabet correspondem...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação no par GBP/USD!
Mercado europeu volta a registar quedas devido a medos de novos bloqueios DE30 cai abaixo de 11.700 pontos Deutsche Bank relata lucros...
The re-opening story on the markets is long gone. The second wave of the pandemic is ravaging across Europe and forces governments to consider unpopular...
A segunda onda da pandemia está a desvastar a Europa e obriga os governos a considerarem medidas mais apertadas. A alemã Angela Merkel acaba...
Futuros europeus voltam abrir em queda Receios sobre novos bloqueios Decisão das taxas de juro pelo Banco do Canadá Os...
Mercado Norte Americano Os índices norte americanos terminaram a sessão de ontem de forma mista. S&P 500 caiu 0,3%, Dow Jones caiu...
O ouro tem vindo a consolidar ao longo dos últimos dias. Os investidores estão claramente à espera das eleições...
Eli Lilly (LLY.US) as ações caíram mais de 5,5% depois da empresa ter divulgado os valores trimestrais mais fracos do que o esperado....
