💥 Turquia em crise, lira turca sob pressão!
Os problemas cambiais não são novidade para a Turquia - o último episódio em 2018 envolveu uma política económica...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercados europeus abrem a sessão em ligeira subida Pedidos de bens duráveis nos EUA e confiança do consumidor CB Microsoft,...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA registaram fortes quedas durante a sessão de ontem em Wall Street. S&P 500 caiu 1,86%,...
Hasbro (HAS.US) as ações registaram fortes quedas durante a abertura da sessão de hoje, apesar do fato de que a empresa ter divulgado...
Pela primeira vez na história, a lira da Turquia caiu para um novo recorde de 8,0880 por dólar, depois do presidente Erdoğan ter desafiado...
A segunda-feira ficou marcada por fortes quedas nos índices globais. Os números de novos infetados por COVID-19 durante fim de semana acabaram...
• Os EUA reportaram o maior número de novos casos COVID-19 • O acordo de estímulo permanecem num impasse • Dunkin’...
Cerca de 140 empresas do S&P 500 relataram lucros Resultados muito menores em comparação com anos anteriores Grandes...
O IBEX 35 começou a semana a registar quedas e neste momento continua a ser negociado em baixa em torno de 6.880, em linha com os restantes índices ...
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par EUR/JPY!
