Oportunidade de negociação - Ouro
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no GOLD.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações italianas caíram quase 1% durante as primeiras horas da abertura do mercado europeu, estendendo as fortes perdas de ontem,...
Mercado europeu tenta recuperar as quedas da abertura da sessão DE30 atenção dos investidores junto da zona dos 12,500...
O mercado europeu volta a registar fortes quedas esta quinta-feira, na abertura da sessão. DE30 caiu junto dos 12 350 pontos antes de recuperar...
Mercado europeu abriu em queda Último debate presidencial nos EUA Intel e Coca-Cola entre as empresas que irão divulgar...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem com ligeiras quedas. O S&P 500 fechou 0,22% abaixo, o Dow...
Netflix divulgou os seus resultados do 3º Trimestre de 2020 Receita maior do que a esperada, perda de EPS Grande desaceleração...
A libra esterlina atingiu US $ 1,3162 hoje, valores que já só tinham vistos pela última vez em 8 de setembro, depois do vice-governador...
Os inventários de petróleo nos EUA caíram 1,001 milhão de barris na semana que terminou a 16 de outubro, após uma queda...
