Os inventários de petróleo caíram menos que o esperado
Os inventários de petróleo nos EUA caíram 1,001 milhão de barris na semana que terminou a 16 de outubro, após uma queda...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os inventários de petróleo nos EUA caíram 1,001 milhão de barris na semana que terminou a 16 de outubro, após uma queda...
Os inventários de petróleo nos EUA caíram 1,001 milhão de barris na semana que terminou a 16 de outubro, após uma queda...
A Espanha será o primeiro país europeu a atingir 1 milhão de casos de coronavírus com o governo a considerar a introdução...
A Espanha será o primeiro país europeu a atingir 1 milhão de casos de coronavírus com o governo a considerar a introdução...
US100 A tendência ascendente do índice do setor da tecnologia norte-americano Nasdaq desacelerou claramente a tendência de alta....
US100 A tendência ascendente do índice do setor da tecnologia norte-americano Nasdaq desacelerou claramente a tendência de alta....
As ações da SONAE (SON.PT) voltaram a testar a barreira junto dos 0.5175 onde levou a que o preço comecasse a recuperar após...
As ações da SONAE (SON.PT) voltaram a testar a barreira junto dos 0.5175 onde levou a que o preço comecasse a recuperar após...
Há mercados que os investidores devem ser cautelosos com os rollovers. Um desses mercados é o NATGAS. O contrato de gás natural...
Há mercados que os investidores devem ser cautelosos com os rollovers. Um desses mercados é o NATGAS. O contrato de gás natural...
Mercados europeus tentam recuperar as últimas quedas DE30 volta a testar os níveis mensais junto dos 12 550 pts Daimler...
Mercados europeus tentam recuperar as últimas quedas DE30 volta a testar os níveis mensais junto dos 12 550 pts Daimler...
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no Forex!
Os mercados estiveram a ser negociados em alta durante a sessão asiática, mas as coisas mudaram após a abertura dos mercados europeus....
Os mercados estiveram a ser negociados em alta durante a sessão asiática, mas as coisas mudaram após a abertura dos mercados europeus....
Futuros europeus registam quedas Negociações à volta do pacote de estímulos dos EUA continuam Tesla...
Futuros europeus registam quedas Negociações à volta do pacote de estímulos dos EUA continuam Tesla...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador