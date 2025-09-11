Calendário Econômico: Dados de inflação do PCE dos EUA e índice de Michigan em foco
Os mercados aguardam hoje os principais dados de inflação PCE dos EUA e os números do índice de sentimento do consumidor de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
07:00 (Horário de Brasília), Reino Unido - Dados de vendas no varejo de novembro: Vendas no varejo (em relação ao ano...
Os mercados globais negociaram com cautela após a postura hawkish do Fed sobre os cortes de juros em 2025, com a maioria dos índices asiáticos...
O Tripadvisor anunciou um acordo de US$ 435 milhões para adquirir a Liberty TripAdvisor Holdings, com o objetivo de simplificar sua estrutura de...
Nesta revisão semanal, analisamos os principais pares de moedas, destacando os movimentos mais relevantes do mercado de câmbio. Vamos explorar...
Mudança no Gás Natural EIA (em BCF) Atual: -125B Previsão: -126B Anterior: -190B O volume de gás em armazenamento...
Após as quedas acentuadas de ontem, a abertura de hoje em Wall Street traz uma leve recuperação. Os principais índices spot...
Abertura do mercado americano ao vivo - 19/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
10h30 GMT, Estados Unidos - Dados do PIB: PIB (3º trimestre): Atual: 3,1% Trimestral Previsão: 2,8% Trimestral Anterior:...
Perspectiva fraca da Micron arrasta ações de 'Big Tech' europeias para baixo Volkswagen com possível acordo de reestruturação A...
A AppLovin (APP.US) emergiu como uma das histórias de sucesso mais notáveis de 2024 no setor de tecnologia, com suas ações...
Fatos: A reação negativa de ontem no S&P 500 após a decisão do Fed levou o índice para a zona da EMA de 100...
Reino Unido - Decisão do BoE Atual: 4,75%. Previsão: 4,75% (mantida) O Banco da Inglaterra decidiu manter as taxas de juros em 4,75%,...
O dólar norte-americano se valorizou fortemente ontem após o Fed adotar uma postura mais hawkish. O banco central cortou as taxas de juros...
Futuros indicam abertura em baixa na sessão de caixa na Europa Iene japonês perde 1% em relação ao USD após comentários...
Noruega - Decisão do Norges Bank: Atual: 4,5%. Previsão: 4,5% (mantida). Política monetária restritiva ainda é...
Suécia - Decisão do Riksbank Atual: 2,5% Previsão: 2,5% (reduzida de 2,75%) Principais comentários: A taxa...
O Banco do Japão (BoJ) decidiu manter as taxas inalteradas em 0,25% durante a decisão de política monetária de hoje, conforme...
Os mercados registraram quedas expressivas no final da sessão de ontem, após o Fed cortar as taxas de juros em 25 pontos-base, como esperado,...
O presidente do Fed, Powell, afirmou que a taxa de juros atual já está próxima de um nível restritivo e anunciou que 2 cortes...
