📈 Bitcoin ultrapassa a barreira dos $12,000 🚀
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Bitcoin tem vindo a ser negociado em alta desde o início de setembro. Os ganhos aceleraram esta semana depois do presidente da Fed Powell ter...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 valorizou cerca de 0,47%, o Nasdaq valorizou...
Está interessado em negociar ações e quer saber como fazê-lo? Assista ao vídeo e descubra: Que...
IBM divulgou o relatório de resultados do terceiro trimestre de 2020 após a sessão de Wall Street ontem Terceiro trimestre...
TD BANK emitiu uma recomendação na paridade AUD/NZD. O banco recomendou entradas longas no AUD/NZD a considerar os seguintes...
EURUSD a ser negociado em alta hoje,mantendo assim os ganhos registado na sessão de ontem, para o nível mais alto desde 21 de setembro....
Petróleo: O petróleo WTI tem vindo a consolidar perto do limite superior da faixa de $ 41,50 o barril OPEC + pondera considerar...
Olhando tecnicamente para o NZDUSD, pode-se ver que a tendência de alta que vimos desde abril deste ano diminuiu significativamente. Além...
Índices europeus a serem negociados em alta mas DAX fica para trás DE30 com dificuldades perto da zona de resistência...
