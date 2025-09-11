Calendário económico: Destaque para o pacote de estímulos nos EUA
Futuros europeus abriram em alta O prazo para negociações sobre o pacote de estímulo dos EUA termina hoje Netflix...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Futuros europeus abriram em alta O prazo para negociações sobre o pacote de estímulo dos EUA termina hoje Netflix...
Futuros europeus abriram em alta O prazo para negociações sobre o pacote de estímulo dos EUA termina hoje Netflix...
Os principais mercados globais começaram a ser negociados na segunda-feira num clima de otimismo, mas esse sentimento positivo evaporou rapidamente,...
Os principais mercados globais começaram a ser negociados na segunda-feira num clima de otimismo, mas esse sentimento positivo evaporou rapidamente,...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem a registarem quedas. O S&P 500 caiu 1,63%, o...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem a registarem quedas. O S&P 500 caiu 1,63%, o...
AMC Entertainment (AMC.US) - as ações subiram mais de 8% durante o pré-mercado depois da rede de cinemas ter anunciado que retomará...
AMC Entertainment (AMC.US) - as ações subiram mais de 8% durante o pré-mercado depois da rede de cinemas ter anunciado que retomará...
O número de encomendas do iPhone 12 é mais que o dobro do nível visto para o iPhone 11 no ano passado, principalmente graças...
O número de encomendas do iPhone 12 é mais que o dobro do nível visto para o iPhone 11 no ano passado, principalmente graças...
• Mercado norte americano abre em alta • Pelosi define prazo de 48 horas para aprovar projeto de estímulo da COVID • Halliburton...
• Mercado norte americano abre em alta • Pelosi define prazo de 48 horas para aprovar projeto de estímulo da COVID • Halliburton...
Empresas do setor da tecnologia dominam calendário desta semana de "earnings" Tesla (TSLA.US) relataram números promissores...
Empresas do setor da tecnologia dominam calendário desta semana de "earnings" Tesla (TSLA.US) relataram números promissores...
A Itália reportou um novo recorde de 11.705 novas infecções por COVID-19 durante o domingo. O primeiro-ministro Conte disse que a...
A Itália reportou um novo recorde de 11.705 novas infecções por COVID-19 durante o domingo. O primeiro-ministro Conte disse que a...
Índices europeus anulam os ganhos da abertura da sessão DE30 volta a testar a zona dos 13 000 pts Os mercados europeus...
Índices europeus anulam os ganhos da abertura da sessão DE30 volta a testar a zona dos 13 000 pts Os mercados europeus...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador