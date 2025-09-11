Calendário económico: Bancos centrais em destaque
Futuros europeus abrem e malta Fed Powell discutirá sobre as criptomoedas às 13:00 Relatório de emprego...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Futuros europeus abrem e malta Fed Powell discutirá sobre as criptomoedas às 13:00 Relatório de emprego...
Futuros europeus abrem e malta Fed Powell discutirá sobre as criptomoedas às 13:00 Relatório de emprego...
O mercado europeu abriram em alta após o fim de semana. Espera-se que o estímulo dos EUA e as negociações do Brexit ganhem...
O mercado europeu abriram em alta após o fim de semana. Espera-se que o estímulo dos EUA e as negociações do Brexit ganhem...
Mercado Norte Americano Donald Trump disse que quer um acordo de estímulo ainda maior do que os democratas. No entanto, parece improvável...
Mercado Norte Americano Donald Trump disse que quer um acordo de estímulo ainda maior do que os democratas. No entanto, parece improvável...
O regulador da aviação europeu declarou que as aeronaves 737 Max da Boeing (BA.US) são seguras para voar. Este modelo foi aterrada...
O regulador da aviação europeu declarou que as aeronaves 737 Max da Boeing (BA.US) são seguras para voar. Este modelo foi aterrada...
Os dados divulgados pela universidade de Michigan subiram de 80,4 pontos para 81,2 pontos em outubro, contra 80,5 pontos esperados. O índice...
Os dados divulgados pela universidade de Michigan subiram de 80,4 pontos para 81,2 pontos em outubro, contra 80,5 pontos esperados. O índice...
Os investidores receberam os dados dos relatórios das vendas a retalho dos Estados Unidos para o mês de setembro. Os dados saíram...
Os investidores receberam os dados dos relatórios das vendas a retalho dos Estados Unidos para o mês de setembro. Os dados saíram...
O preço do ouro subiu para mais de US $ 2.000 no início do ano Ações de empresas de mineração de...
O preço do ouro subiu para mais de US $ 2.000 no início do ano Ações de empresas de mineração de...
GBPUSD caiu após o máximo junto dos 1,2960 para 1,2870 após o relatório da Reuters. De acordo com a agência de notícias,...
GBPUSD caiu após o máximo junto dos 1,2960 para 1,2870 após o relatório da Reuters. De acordo com a agência de notícias,...
Mercados europeus negociam em alta após as fortes quedas de ontem DE30 a reagir junto da zona de suporte Vendas de automóveis...
Mercados europeus negociam em alta após as fortes quedas de ontem DE30 a reagir junto da zona de suporte Vendas de automóveis...
Volatility (VOLX) tem estado moderado recentemente, mas durante a sessão de ontem registou períodos de maior volatilidade. A sessão...
Volatility (VOLX) tem estado moderado recentemente, mas durante a sessão de ontem registou períodos de maior volatilidade. A sessão...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador