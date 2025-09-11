DE30 tenta recuperar as queda da abertura do mercado
Mercados europeus a serem negociados em baixa DE30 a formar um possível head and shoulders Índice ZEW com grande perda...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado europeu abriu de forma lateralizada Wall Street inicia a primeira semana de "earnings" CPI dos EUA parece ter aumentado...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA registraram fortes ganhos na sessão de ontem. O S&P 500 ganhou 1,64% e o Dow Jones aumentou...
• US500 volta a testar a zona dos 3500 pts • EUA semana de "earnings" começa amanhã • Twilio...
Dillard’s (DDS.US) – As ações subiram até 19% durante o pré-mercado na segunda-feira, depois do gerente de portfólio...
As ações da Ford (F.US) subiram mais de 7% depois da fabricante automóvel ter sido atualizada pelos analistas da Benchmark, Michael...
Nasdaq (US100) quebra acima da marca de 12.000, valorizando quase 2,5%. O índice encontra-se, portanto, no nível mais alto desde 3 de setembro...
O conflito deste ano na Líbia fez com que a produção de petróleo neste país caísse abaixo de 100.000 barris...
Mercado europeu a registar ligeiros ganhos DE30 a não conseguir romper a barreira dos 13,125 pts Covestro (1COV.DE) com resultados...
Os índices europeus começaram as negociações de segunda-feira em alta, indo ao encontro do sentimento no mercado asiático...
