📈 Índices iniciam a semana em ganhos! 🔼
Os índices europeus começaram as negociações de segunda-feira em alta, indo ao encontro do sentimento no mercado asiático...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices europeus começaram as negociações de segunda-feira em alta, indo ao encontro do sentimento no mercado asiático...
Mercado europeu começou a sessão em alta Negociações comerciais entre UE-Reino Unido e a divulgaçãoo...
Mercado europeu começou a sessão em alta Negociações comerciais entre UE-Reino Unido e a divulgaçãoo...
Mercado Norte Americano O segundo debate presidencial dos EUA foi cancelado depois de Trump ter dito que não participará no debate via...
Mercado Norte Americano O segundo debate presidencial dos EUA foi cancelado depois de Trump ter dito que não participará no debate via...
• Analista da Bloomberg espera que o preço do Bitcoin chegue a US $ 100.000 em 2025 •Lançamento MimbleWimble de Litecoin...
• Analista da Bloomberg espera que o preço do Bitcoin chegue a US $ 100.000 em 2025 •Lançamento MimbleWimble de Litecoin...
European markets trade mixed DE30 pulls back towards 13,000 pts Henkel, Deutsche Post and Zalando updated full-year forecasts European...
Mercado europeu a ser negociado de forma mista DE30 recua junto dos 13.000 pontos Henkel, Deutsche Post e Zalando atualizaram...
Os metais preciosos registam o melhor desempenho na sessão de hoje, com ganhos a variar entre 1% a 2%. A fraqueza do dólar dos...
Os metais preciosos registam o melhor desempenho na sessão de hoje, com ganhos a variar entre 1% a 2%. A fraqueza do dólar dos...
Mercado europeu abriu de forma lateralizada. Novo recordo de infectados por Covid-19 Dados do mercado de trabalho do Canadá...
Mercado europeu abriu de forma lateralizada. Novo recordo de infectados por Covid-19 Dados do mercado de trabalho do Canadá...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de ontem em alta. Com S&P 500 a valorizar 0.8%, Dow jones 0.43%,...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de ontem em alta. Com S&P 500 a valorizar 0.8%, Dow jones 0.43%,...
Domino’s Pizza (DPZ.US) reportou resultados mistos no terceiro trimestre. A empresa ganhou $ 2,49 por ação, abaixo das expectativas...
Domino’s Pizza (DPZ.US) reportou resultados mistos no terceiro trimestre. A empresa ganhou $ 2,49 por ação, abaixo das expectativas...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para transacionar a paridade GBP/CHF. O banco de retalho recomenda entradas longas no...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador