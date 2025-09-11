Top 3 Ativos da semana: DE30, OIL.WTI, SILVER
DE30 Olhando para o gráfico diário do DE30, pode-se ver que o índice alemão conseguiu recuperar as quedas do fecho...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DE30 Olhando para o gráfico diário do DE30, pode-se ver que o índice alemão conseguiu recuperar as quedas do fecho...
USDJPY tem vindo a valorizar e conseguiu romper a grande barreira onde após esse rompimento conseguiu atingir máximos de 3 semanas acima...
European market seen opening lower FOMC minutes to be released in the evening Lagarde speaks at 1:10 pm BST Donald Trump...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de ontem em baixa depois de trump ter manifestado a intenção...
Alteryx (AYX.US)— as ações subiram mais de 27% depois da empresa de análise ter aumentado as suas previsões de receita...
• Pacote de novos estímulos nos EUA em destaque • Powell irá discursar sobre • Iovance Biotherapeutics...
Olhando para o gráfico no intervalo H4, pode-se ver que o preço está mais uma vez a testar a zona de resistência, essa...
Petróleo De acordo com o Goldman Sachs, a Arábia Saudita projeta que o preço do petróleo possa vir atingir os US $...
Mercado europeu a ser negociado em terreno negativo DE30 continua a ser negociado junto dos 12,800 pts Puma cai após Kering...
