BOLETIM DIÁRIO - 20/08/2025
Os futuros dos Estados Unidos permanecem estáveis após uma sessão de baixa marcada pela pressão sobre as grandes empresas de...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os futuros dos Estados Unidos permanecem estáveis após uma sessão de baixa marcada pela pressão sobre as grandes empresas de...
Os mercados de ações dos EUA abriram ligeiramente em queda nesta quarta-feira, com os futuros do Nasdaq 100 (US100) e do S&P 500 entrando...
Os contratos futuros de açúcar (SUGAR) na bolsa ICE avançam mais de 2% hoje, tornando-se a commodity agrícola com melhor desempenho...
O índice do dólar continua consolidado em torno do nível 98, próximo ao suporte de 61,8% de Fibonacci, poucas horas antes da...
Dólar se mantém estável antes da ata do FOMC 💲 O índice do dólar continua consolidado em torno do nível 98,...
Fatos: O EURUSD vem operando em movimento de alta desde 1º de agosto. O par recuou a partir do suporte-chave em 1,1622. Fonte:...
IPC final da Zona do Euro em linha com as expectativas Anual (YoY): 2% (previsão 2%, anterior 2%) Mensal (MoM): 0% (previsão...
Nesta terça-feira, 23/07, às 10h30, acompanhe a leitura de mercado ao vivo com Emanoelle Santos (XTB) e o convidado especial da semana: Felipe...
Panorama Geral Os índices europeus seguem em queda nos últimos dias. As avaliações estão sob pressão tanto...
Discurso no Fórum Econômico Mundial Em sua fala no World Economic Forum, Christine Lagarde destacou que a economia global enfrenta grandes...
Mercados acionários abrem em tom levemente negativo; atenção voltada para Fed, inflação na zona do euro e balanços...
Mercados Globais – Atualização Wall Street: O Nasdaq 100 caiu até 1,4% ontem, a segunda maior queda desde a surpresa...
Decisão do RBNZ e impacto imediato Como esperado, o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) cortou a Official Cash Rate (OCR) em 25 pontos-base, para...
Ações nos EUA Wall Street encerrou em correção, puxada pela venda em tecnologia. Nasdaq (US100: -1,2%) liderou...
Pressão sobre futuros de gás natural nos EUA Os futuros do gás natural Henry Hub (NATGAS) caem quase 6% hoje, atingindo mínimas...
Venda em tecnologia pesa em Wall Street; consumo básico ganha força Uma correção no setor de tecnologia ocorre após...
Desempenho recente do índice O EU50 subiu para o nível mais alto desde o final de março de 2025 (+0,6%) após a cúpula...
Processo de seleção do próximo presidente do Fed O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou à CNBC que as entrevistas...
Queda nas ações apesar da alta dos futuros As ações de urânio caem fortemente hoje, mesmo com os futuros do urânio...
Panorama do mercado Os futuros de Café Arábica (ICE) avançam quase 3% hoje, à medida que o mercado precifica uma oferta...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador