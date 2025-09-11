ACM Research e Synaptics em alta hoje 📈
As ações da fabricante de semicondutores ACM Research estão subindo quase 5% hoje, impulsionadas por uma recuperação...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O presidente do Fed, Powell, inicia a conferência após o Fed reduzir as taxas de juros em 25 bps para 4,5%, em linha com as expectativas...
As taxas de juros nos EUA foram cortadas conforme esperado para 4,5%, mas as previsões macroeconômicas e as expectativas de juros mudaram...
A Reserva Federal dos EUA decidiu cortar as taxas de juros em 25 bps de 4,75% para 4,5%, em linha com as expectativas do mercado. EUR-USD reage com declínios...
Prepare-se para entender o impacto da mais recente decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros! Nesta transmissão ao vivo, vamos...
A decisão do Federal Reserve dos EUA será anunciada hoje às 16h (horário de Brasília), enquanto a coletiva de imprensa...
Os contratos futuros de petróleo WTI registram leve alta após o relatório da EIA (Administração de Informação...
Os futuros de CACAU subiram 3% hoje, impulsionados por preocupações com a oferta, diante da expectativa de uma safra mais fraca do que o...
Wall Street abre estável; contrato do S&P 500 (US500) sobe ligeiramente – Tesla (TSLA.US) lidera as perdas entre as BigTechs. A maioria...
Estados Unidos - Início de Construções Residenciais (Housing Starts) de novembro: Variação Mensal: atual: -1,8%;...
Abertura do mercado americano ao vivo - 18/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os futuros dos EUA sobem, liderados pelo US500, com as atenções centradas na reunião de política monetária da Reserva...
Hoje à noite, conheceremos a tão aguardada decisão do FOMC sobre o nível das taxas de juros nos EUA. Vamos analisar a situação...
O índice alemão DAX está a caminho de interromper sua sequência de perdas. A UniCredit aumentou significativamente sua...
Fatos: O par recuperou-se da zona de suporte chave. A tendência de curto prazo permanece de alta. Opinião: O par EUR/JPY alcançou...
7:00 AM BRT, Zona do Euro - Dados de Inflação de Novembro: IPCA excluindo Energia e Alimentos: atual -0,4% MoM; previsão -0,4%...
A libra esterlina permanece sob pressão, à medida que o aumento da inflação no Reino Unido complica as perspectivas de política...
04:00 AM, Reino Unido - Dados de Inflação de Novembro: CPI: atual 2,6% YoY; previsão 2,6% YoY; anterior 2,3% YoY; CPI: atual...
O calendário de hoje é dominado pela aguardada decisão de juros do Federal Reserve, onde os mercados esperam um corte de 25bps para...
Os mercados asiáticos operam com cautela antes da reunião de dezembro do Fed, onde é amplamente esperado um corte de 25bps nas...
