BREAKING: Confiança dos consumidores CB acima das expectativas, EUA.
O índice de confiança do consumidor do US Conference Board aumentou para 101,8 em setembro de 2020, de 84,8 no mês anterior e em comparação...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O índice de confiança do consumidor do US Conference Board aumentou para 101,8 em setembro de 2020, de 84,8 no mês anterior e em comparação...
Com apenas 5 semanas para as eleições presidenciais dos EUA e as pesquisas a mostrarem que tudo ainda é possível, o primeiro...
Petróleo Comércio de petróleo misto devido ao novo aumento nos casos de coronavírus Decisões sobre...
A taxa de inflação anual na Alemanha foi confirmada e registou valores negativos -0,2% em setembro de 2020, 0,0% no mês anterior e...
Ações europeias registam ligeiras quedas durante a abertura do mercado DE30 a rejeitar a zona dos 12,800 pts Uber...
A lira turca está sob pressão há muito tempo. A expansão monetária destinada a restaurar o crescimento saiu pela culatra...
Markets lose steam ahead of European open Trump and Biden to face each other in a debate tonight Range of Fed speakers scheduled...
Mercados abrandaram a tedência de alta na abertura europeia Trump e Biden se enfrentarão o primeiro debate presidencial...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de ontem em terreno positivo e registaram ganhos sólidos....
• US30 a testar a uma zona sensível • Pelosi expressa a esperança de que um novo acordo de estímulos possa ser...
