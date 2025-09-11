Abertura do mercado norte americano: Wall Street inicia a semana em alta
• US30 a testar a uma zona sensível • Pelosi expressa a esperança de que um novo acordo de estímulos possa ser...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A libra tem tido um desempenho muito bom contra outras principais moedas durante a sessão de hoje, depois do vice-governador do Banco da Inglaterra,...
Inovio Pharmaceuticals (INO.US) as ações caíram 32% depois da empresa ter anunciado que o ensaio clínico Fase 2/3 para...
GBPUSD comeou esta segunda-feira a mostrar que os compradores estão a tentar assumir novamente o controlo no preço. Analisando o gráfico...
Ações europeias começam a semana em alta DE30 terminou com o ciclo de mínimos cada vez mais pequenos Rheinmetall...
Os índices europeus abriram a semana em força. Não houve nenhuma notícia que possa ter influênciado esta movimentação,...
Mercado europeu abriu em ligeira alta Rodada final de negociações UE-Reino Unido a ser realizada esta semana Relatório...
Mercado Norte Americano As eleições nos EUA. Donald Trump negou sobre os relatos de atividades de evasão fiscal. O presidente...
Índices dos EUA abrem mistos na sexta-feira Democratas formulam um pacote de estímulos de cerca de 2,4 biliões de dólares Costco...
Os EUA publicaram os seus dados de pedidos de bens duráveis há momentos. Seguindo os números sólidos do mês passado,...
