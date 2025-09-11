BREAKING: Pedidos de bens duráveis dos EUA abaixo das expectativas
Os EUA publicaram os seus dados de pedidos de bens duráveis há momentos. Seguindo os números sólidos do mês passado,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
• European Union proposes new legislation on crypto assets • The startup Optimism may solve Ethereum's scaling issues • Binance...
• União Europeia propõe nova legislação sobre cripto-ativos • Binance na lista negra na Russia Esta...
Os mercados tentaram recuperar durante a pré-abertura, mas essa tentativa acabou por não resultar, e vemos um forte movimento de queda...
No início da semana, foi possível observar fortes quedas no mercado dos metais preciosos, nomeadamente na prata. No entanto, a prata rejeitou...
• Reino Unido e França reportam aumento diário recorde de infecções por COVID-19 • DE30 está...
O calendário económico para o dia de hoje está bastante leve, com os pedidos de bens duráveis dos EUA em destaque para o dia...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de ontem em terreno positivo. Dow jones a valorizar cerca de 0.2%,...
CarMax Inc (KMX.US),o maior retalhista de automóveis usados do país, acabou por cair mais de 10% hoje, apesar do fato dos resultados da empresa...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 0,870 milhão na semana que terminou a 19...
