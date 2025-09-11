BREAKING: Pedidos de subsídios de desemprego aumentam, EUA
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 0,870 milhão na semana que terminou a 19...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os dados das novas vendas de casas nos EUA foram divulgados e apresentaram um aumento surpreendente em julho, os números para o mês de agosto...
Não era esperado mas - o CRBT resistiu à pressão para aumentar as taxas por um longo tempo, mas a pressão sobre a lira...
EURUSD está a ser negociado numa tendência de baixa durante esta semana. Olhando para o intervalo H4, o suporte junto ao nível 1,1580...
Assista agora à oportunidade de hoje, 24 de Setembro, sobre o USD/JPY!
• Índice IFO de sentimento de Negócios em máximos dos últimos 7 meses • SNBank manteve as taxas de juro inalteradas • Infineon...
Os mercados durante a sessão de ontem tentaram recuperar parte das quedas, mas na abertura do mercado de nova iorque acabou registar fortes quedas.O...
O Índice de sentimento de Negócios IFO na Alemanha subiu para 93,40 em setembro, ante o valor do mês anterior de 92,6 e abaixo das...
• Pedidos de subsídio de desemprego semanal, EUA • IFO Índice Sentimento Empresarial • Membros de Bancos Centrais...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de ontem em baixa. Dow jones a cair cerca de 1.9%, S&P 500 a...
