BREAKING: Dados do PMI mistos para a Alemanha e França
A Alemanha divulgou os seus dados referentes ao PMI preliminares há momentos atrás- antes, os dados foram divulgados pela França....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Atenção dos investidores para os PMIs da zona euro Discurso de alguns bancos centrais importantes EIA inventários...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de terça-feira em terreno positivo. O Dow Jones...
Tesla (TSLA.US) estende as perdas antes do “Dia da Bateria” agendado para as 21:30 de hoje. Como alguns investidores esperavam por anúncios...
A National Association of Realtors divulgou os seus dados relativamente às vendas de casas existentes nos EUA para o mês de agosto. Após...
Petróleo: Com a queda das bolsas e o fortalecimento do dólar americano, petróleo volta a cair Os inventários têm...
A queda de ontem nos mercados europeus também contribuiu para o movimento de queda nos EUA. Hoje, pode-se observar que os mercados tentam anular...
• Mercados europeus tentam recuperar após terem registado o pior dia desde junho • DE30 está a testar a zona de suporte • Lufthansa...
O que aconteceu? As ações do setor teconlógico que têm vindo a ser destaque ao longo deste ano estão numa fase de...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje, 22 de Setembro, sobre o OIL.WTI.
O dólar americano tem estado a valorizar de forma bastante acentuada no inicio desta semana e esse efeito especialmente visível no GBPUSD. A...
