A próxima decisão do Fed surge num momento de incerteza económica e volatilidade do mercado. Apesar da inflação global...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
ON Semiconductor avança 2,10%, cotada a US$ 68,13 por ação, após relatos de fortalecimento da cooperação com...
Petróleo: Preços Caem Quase 2% Hoje Os preços do petróleo estão em queda de quase 2% hoje, parcialmente devido aos...
O dólar americano está ganhando ligeiramente. Os rendimentos dos títulos dos EUA estão subindo. As empresas de computação...
Os mercados bolsistas na Ásia mostram uma recuperação, com a China liderando, depois de o país ter anunciado a sua meta de...
Abertura do mercado americano ao vivo - 17/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
11h15 (horário de Brasília), Estados Unidos - Produção Industrial e Manufatureira de Novembro: Produção...
Petróleo: O petróleo Brent está passando por mais uma correção de preços, depois de atingir seus níveis...
Estados Unidos - Dados de Vendas no Varejo de Novembro: Vendas no Varejo (anual): Atual: 3,80%; Anterior: 2,90% Vendas no Varejo (mensal): Atual:...
10:30 BRT, Canadá - Dados da Inflação para Novembro: CPI Truncado: 2,7% YoY (real), 2,6% YoY (previsão), 2,6% YoY (anterior). CPI:...
O real brasileiro apresentou uma desvalorização notável na abertura da sessão após a publicação da ata...
DAX Alemão e Destaques Corporativos O índice DAX da Alemanha se mantém próximo de sua máxima histórica...
06:00 AM, Indicadores de Sentimento da Alemanha para Novembro Expectativas de Negócios na Alemanha: 84,4 vs previsão 87,5 (anterior...
O Nasdaq Composite atingiu um fechamento recorde em meio a um desempenho divergente do mercado, com IA e computação quântica impulsionando...
O calendário de hoje apresenta dados importantes do mercado de trabalho do Reino Unido, indicadores de sentimento empresarial da Alemanha e números...
05:00 AM GMT-3, Reino Unido - Dados de Emprego de Novembro: Índice de Salários Médios (Ex-Bônus): atual 5,2%; previsão...
Mercados globais cautelosos antes das decisões dos bancos centrais, com foco na reunião do Fed na quarta-feira. Os mercados precificam...
O Nasdaq 100 avançou 0,88% hoje, impulsionado principalmente pela notável alta de 9,2% da Broadcom para US$ 245,57, enquanto investidores...
A inflação nos EUA veio dentro das expectativas, com sinais de queda nos preços dos serviços, mas a desaceleração...
O aumento acentuado nos preços do cacau na primeira metade deste ano gerou receios de que o chocolate se tornasse um produto de luxo em um futuro...
