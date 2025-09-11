🔻 GBPUSD em mínimos de Julho!
O dólar americano tem estado a valorizar de forma bastante acentuada no inicio desta semana e esse efeito especialmente visível no GBPUSD. A...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O dólar americano tem estado a valorizar de forma bastante acentuada no inicio desta semana e esse efeito especialmente visível no GBPUSD. A...
• Fed Chairman Jerome Powell testifies • BOE Governor Bailey speaks • Second day of Bank Holiday in Japan Economic...
• O presidente do Fed, Jerome Powell, testemunha • BOE Governador Bailey discursa • Segundo dia do feriado no Japão O...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminam a sessão de segunda-feira em baixa. Dow jones a cair cerca de 1.9%, S&P...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminam a sessão de segunda-feira em baixa. Dow jones a cair cerca de 1.9%, S&P...
Mercado aprofunda as quedas esta segunda-feira US500 aproximando-se do território de correção Microsoft adquire...
Mercado aprofunda as quedas esta segunda-feira US500 aproximando-se do território de correção Microsoft adquire...
Pode-se notar que o USD / JPY tem se movido em um movimento ascendente rápido nas últimas horas. A paridade atingiu a zona de suporte junto...
Pode-se notar que o USD / JPY tem se movido em um movimento ascendente rápido nas últimas horas. A paridade atingiu a zona de suporte junto...
Trevor Milton, fundador e presidente de Nikola (NKLA.US), decidiu deixar o cargo de presidente executivo com efeito imediato. As ações...
Trevor Milton, fundador e presidente de Nikola (NKLA.US), decidiu deixar o cargo de presidente executivo com efeito imediato. As ações...
O ouro caiu mais de 2% e está agora próxima da barreira dos US $ 1.900 por onça. Os preços dos metais preciosos tendem...
O ouro caiu mais de 2% e está agora próxima da barreira dos US $ 1.900 por onça. Os preços dos metais preciosos tendem...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para entradas no USD/JPY. O banco recomenda entradas longas no USD/JPY a considerar...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para entradas no USD/JPY. O banco recomenda entradas longas no USD/JPY a considerar...
JP Morgan emitiu uma recomendação no EURJPY. O banco de investimento recomenda entradas curtas no EUR/JPY com os seguintes...
JP Morgan emitiu uma recomendação no EURJPY. O banco de investimento recomenda entradas curtas no EUR/JPY com os seguintes...
No início da semana, podemos observar a continuação das quedas recentes do mercado accionista. Através do gráfico...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador