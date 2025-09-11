Alerta técnico: US100
No início da semana, podemos observar a continuação das quedas recentes do mercado accionista. Através do gráfico...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje, 21 de Setembro, sobre o DE30.
• Ações europeias devido às preocupações de voltar a haver um novo bloqueio • Novas restrições...
O DE30 já caiu mais de 2% no início da negociação de segunda-feira, no que poderia ser o primeiro passo para uma correção...
• O presidente do Fed, Powell, testemunha perante o Congresso durante três dias consecutivos • Feriado no Japão Esta...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de sexta-feira em baixa. Dow jones a cair cerca de 0.9%, S&P...
O índice espanhol está ser negociado em terreno negativo, caindo mais de 2% durante a sessão de hoje. Olhando para o gráfico,...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 18 de Setembro, no EUR/JPY!
• Major crypto currencies recover some of the recent losses • Ethereum network fees skyrocketed after the launch of UNI • Ripple...
• As principais moedas recuperam algumas das perdas recentes • As taxas narede Ethereum dispararam após o lançamento...
• Ações europeias em queda • OMS alerta para um aumento de casos COVID-19 na Europa • M&A notícias...
