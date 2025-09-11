DE30: Mercado europeu a ser negociado de forma mista
• Ações europeias em queda • OMS alerta para um aumento de casos COVID-19 na Europa • M&A notícias...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
• Ações europeias em queda • OMS alerta para um aumento de casos COVID-19 na Europa • M&A notícias...
Embora a maior parte da atenção dos investidores tenha sido reservada para os instrumentos financeiros como o US100, OIL.WTI ou Ouro, a soja...
Embora a maior parte da atenção dos investidores tenha sido reservada para os instrumentos financeiros como o US100, OIL.WTI ou Ouro, a soja...
• EUA índice de confiança dos consumidores • Canadá dados das vendas a retalho O calendário...
• EUA índice de confiança dos consumidores • Canadá dados das vendas a retalho O calendário...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de ontem em baixa. Com o Dow Jones a cair cerca de 0.5%, S&P...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de ontem em baixa. Com o Dow Jones a cair cerca de 0.5%, S&P...
Natural gas (NATGAS) cai cerca de 11% na sessão de hoje. Os preços do gás natural estão a cair enquanto os investidores aguardam...
Natural gas (NATGAS) cai cerca de 11% na sessão de hoje. Os preços do gás natural estão a cair enquanto os investidores aguardam...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 17 de Setembro, no GBP/JPY!
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 17 de Setembro, no GBP/JPY!
Índices a caírem após a decisão do Fed Os pedidos de subsídio de desemprego caíram para 860k General...
Índices a caírem após a decisão do Fed Os pedidos de subsídio de desemprego caíram para 860k General...
Pode-se notar fortes quedas no mercado acionista nos EUA após a abertura dos EUA. Analisando o gráfico do US100 no período...
Pode-se notar fortes quedas no mercado acionista nos EUA após a abertura dos EUA. Analisando o gráfico do US100 no período...
• BoE mantém a política monetária inalterada • CPI da zona do euro cai pela 1ª vez ao fim de 4 anos • Delivery...
• BoE mantém a política monetária inalterada • CPI da zona do euro cai pela 1ª vez ao fim de 4 anos • Delivery...
O número de americanos que que se inscreveram para os subsídios de desemprego foi de 0,860 milhões na semana que terminou a 12 de...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador