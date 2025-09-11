Pedidos de desemprego nos EUA abaixo de 1 milhão na 3ª semana
O número de americanos que que se inscreveram para os subsídios de desemprego foi de 0,860 milhões na semana que terminou a 12 de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O número de americanos que que se inscreveram para os subsídios de desemprego foi de 0,860 milhões na semana que terminou a 12 de...
A FOMC tentou ter um discurso durante o dia de ontem pacífico ,e através de uma política monetária ultraexpansiva...
• BoE monetary policy decision • US weekly jobless claims • OPEC committee meeting While the markets...
• Decisão sonre a política monetária através do Banco de Inglaterra • Pedidos semanais de desemprego...
Mercado Norte Americano Grande parte dos índices norte americanos terminaram a sessão de ontem em baixa. Dow jones terminou a sessão...
The Federal Reserve released its latest macroeconomic projections along with its monetary policy announcement. Projections turned out to be more optimistic...
A Reserva Federal divulgou as suas últimas projeções macroeconómicas em conjunto com o anúncio da nova política...
A decisão da Fed veio em linha com as expectativas do mercado. O gráfico de pontos mostra que as taxas devem ficar próximas de...
Daqui a pouco mais de 1 horas, a Fed irá divulgar a sua decisão sobre a política monetária em conjunto com as últimas...
Eastman Kodak Co (KODK.US) as ações dispararam durante a sessão de hoje depois de terem surgido novas descobertas sobre...
Os investidores receberam o relatório do Energy Information Administration (EIA). Os dados semanais mostraram uma queda inesperada dos inventários...
