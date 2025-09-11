BREAKING: Os inventários de petróleo segunda a EIA diminuiram ainda mais!
Os investidores receberam o relatório do Energy Information Administration (EIA). Os dados semanais mostraram uma queda inesperada dos inventários...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os investidores receberam o relatório do Energy Information Administration (EIA). Os dados semanais mostraram uma queda inesperada dos inventários...
Investidores aguardam a divulgação da nova política do FOMC Vendas a retalho dos EUA abaixo das expectativas FedEx...
Investidores aguardam a divulgação da nova política do FOMC Vendas a retalho dos EUA abaixo das expectativas FedEx...
US100 A tendência principal no índice Americano - Nasdaq (US100) permanece de alta, apesar da recente correção. Analisando...
US100 A tendência principal no índice Americano - Nasdaq (US100) permanece de alta, apesar da recente correção. Analisando...
As vendas a retalho nos Estados Unidos cresceram 0,6% em relação ao mês anterior em agosto, após ganho de 1,2% em julho mas abaixo...
As vendas a retalho nos Estados Unidos cresceram 0,6% em relação ao mês anterior em agosto, após ganho de 1,2% em julho mas abaixo...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 16 de Setembro, no EUR/GBP!
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 16 de Setembro, no EUR/GBP!
• Taxa de inflação do Reino Unido está em mínimos de 2015 • Bayer (BAYN.DE) envolvida noutras ações...
• Taxa de inflação do Reino Unido está em mínimos de 2015 • Bayer (BAYN.DE) envolvida noutras ações...
O petróleo tem registado ganhos pelo segundo dia seguido depois do preço ter começado a rejeitar a zona dos $ 39,30. Durante...
O petróleo tem registado ganhos pelo segundo dia seguido depois do preço ter começado a rejeitar a zona dos $ 39,30. Durante...
• Decisão de taxa FOMC; Conferência de imprensa do presidente da Fed Powell • Dados de vendas da retalho dos EUA • Relatório...
• Decisão de taxa FOMC; Conferência de imprensa do presidente da FED, Powell • Dados de vendas da retalho dos EUA • Relatório...
Mercado Norte Americano Os índices norte americanos terminaram esta terça-feira a sessão em terreno positivo. Dow Jones e S&P...
Mercado Norte Americano Os índices norte americanos terminaram esta terça-feira a sessão em terreno positivo. Dow Jones e S&P...
Tesla (TSLA.US) as ações voltam a valorizar pela quinta sessão consecutiva à medida que os investidores se entusiasmam...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador