Tesla (TSLA.US) as ações voltam a valorizar pela quinta sessão consecutiva à medida que os investidores se entusiasmam...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Oracle Corp (ORCL.US) disparou quase 3% durante a sessão de hoje com os rumores sobre o negócio da TikTok. De acordo com a CNBC, a decisão...
TD BANK emitiu uma recomendação sobre o EUR/GBP. O banco de investimento recomendou entradas curtas no EUR/GBP. Entrada:0.9210 Target:0.9100 Stop:...
Petróleo: Brent continua a ser negociado abaixo dos $40 por barril As últimas previsões da OPEC não foram...
Os dados da produção industrial norte-americana do mês de agosto foram publicados há poucos minutos. Surpreendentemente, os...
A Reserva Federal dos EUA tem tido um impacto enorme nos mercados. Na verdade, a reserva federal dos EUA pode ser o principal impulsionador de...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 15 de Setembro, no USD/CAD!
• German ZEW well above expectations • UK jobless rate near 2-year high • Daimler AG (DAI.DE) will pay $ 2.2 billion...
• ZEW Alemão bem acima das expectativas • Taxa de desemprego no Reino Unido próxima ao máximo de 2 anos • Daimler...
O petróleo acabou por ter correção muito acentuada na primeira metade de setembro, caindo assim dos $ 46,50 para os $ 39,30. Essa...
O Indicador ZEW de Sentimento Econômico para a Alemanha disparou para 77,4 pontos em setembro, face aos 71,5 pontos no mês anterior. Os dados...
