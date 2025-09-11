Calendário económico: Eleições no Japão
• Eleições para a liderança do Partido Liberal Democrata no Japão • Semana de reuniões do banco...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
• Eleições para a liderança do Partido Liberal Democrata no Japão • Semana de reuniões do banco...
Mercado Norte Americano Mercado de wall street fechou de forma mista na sexta-feira. Dow jones a valorizar cerca de 0.5%. S&P 500 a valorizar pouco...
Mercado Norte Americano Mercado de wall street fechou de forma mista na sexta-feira. Dow jones a valorizar cerca de 0.5%. S&P 500 a valorizar pouco...
O otimismo matinal evaporou-se e a abertura dos mercados americanos trouxe uma renovada pressão sobre as ações das...
O otimismo matinal evaporou-se e a abertura dos mercados americanos trouxe uma renovada pressão sobre as ações das...
O US100 tem tido muita volatilidade ultimamente devido sobretudo a duas ações: Apple e Tesla. Ambas tiveram rallys impressionantes...
O US100 tem tido muita volatilidade ultimamente devido sobretudo a duas ações: Apple e Tesla. Ambas tiveram rallys impressionantes...
O relatório de inflação do CPI dos EUA para agosto foi divulgado às 13h30 BST. O dado foi uma surpresa positiva, com o...
O relatório de inflação do CPI dos EUA para agosto foi divulgado às 13h30 BST. O dado foi uma surpresa positiva, com o...
• Bitcoin trade in sideways move • Bitcoin hashrate is continue to rise • Ethereum Blockchain average price per transaction...
• Bitcoin a ser negociado de forma lateralizada • Bitcoin hashrate continua a aumentar • Ethereum Blockchaino preço...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje, 11 de Setembro, sobre USD/CAD!
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje, 11 de Setembro, sobre USD/CAD!
• Reino Unido chega a acordo comercial provisório com o Japão • O número de novos casos COVID-19 continua a aumentar...
• Reino Unido chega a acordo comercial provisório com o Japão • O número de novos casos COVID-19 continua a aumentar...
GBPUSD tem estado em queda livre nos últimos tempos, apesar da fraqueza geral do dólar americano. A libra ficou sob pressão quando...
GBPUSD tem estado em queda livre nos últimos tempos, apesar da fraqueza geral do dólar americano. A libra ficou sob pressão quando...
• CPI nos EUA • Reunião do eurogrupo. O calendário económico para o dia de hoje sem grandes destaques. Os dados...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador