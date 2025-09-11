Calendário económico: Encontro do eurogrupo e CPI nos EUA, em destaque.
• CPI nos EUA • Reunião do eurogrupo. O calendário económico para o dia de hoje sem grandes destaques. Os dados...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices norte americanos a terminaram a sessão de ontem em baixa. Com Dow Jones a desvalorizar cerca de 1.5%,...
As ações da Quest Diagnostics (DGX.US) subiram mais de 3% depois da operadora do laboratório médico elevou sua orientação...
A tão esperada reunião do BCE não resultou em quaisquer alterações na política monetária, embora tenha...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA aumentaram 2,03 milhões de barris na semana de 4 de setembro, após uma queda de 9,362...
O número de americanos que se registaram para os subsídios de desemprego foi de 0,884 milhão na semana que terminou a 5 de setembro,...
O Banco Central Europeu anunciou a última decisão de política monetária às 12:45. O Banco manteve as taxas inalteradas...
US100 O índice de tecnologia americano tem sido negociado em uma tendência de alta recentemente. No entanto, a queda que observámos...
DE30 with double top at 13,300 pts Há rumores de que o BCE fará pequenas revisões nas previsões de...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje, 10 de Setembro, sobre o DAX (DE30)!
A decisão do BCE (12h45 ) e a conferência (13h30) são os destaques do calendário económico mais esperados desta semana....
