A decisão do BCE (12h45 ) e a conferência (13h30) são os destaques do calendário económico mais esperados desta semana....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Espera-se uma abertura em alta mercado europeus BCE irá divulgar novo conjunto de pacotes e projeções macroeconómicas Pedidos...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminam a sessão de ontem em alta! Com o Nasdaq a valorizar cerca de 2.71%, S&P...
As ações dos EUA em alta durante a sessão de hoje, uma vez que as ações do setor da tecnologia estão a tentar...
TD Bank emitiu uma recomendação para negociar AUD/CAD. O banco recomendou entradas curtos no par, a considerar os seguintes...
O Banco do Canadá deixou sua taxa de juros inalterada, mantendo assim os 0,25%, conforme esperado. O Comité deixa o programa de QE por...
A reunião do BCE (amanhã) é um dos destaques desta semana. Quando a Fed mudou sua abordagem sobre as metas de inflação,...
O SoftBank japonesa fez grandes apostas na tecnologia dos EUA Exposição de US $ 50 mil milhões em derivados Como...
Em síntese: Preço do petróleo já caiu mais de 15% desde o seu pico Impacto dos estímulos monetários...
DAX a tentar recuperar após o sell-off do dia de ontem DE30 voltar a testar o limite superior Bayer e Basf para reduzir o...
