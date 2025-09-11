Um olhar sobre os títulos do Tesouro dos EUA
Fatos: Os contratos de preços dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos sofreram recentemente uma queda acentuada em direção...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros nos EUA estão sendo negociados em alta, destacados pelo índice US100, impulsionados pelo forte relatório de lucros da Broadcom...
Wall Street abre em alta nesta segunda-feira Honeywell teve alta em suas ações após anunciar que está explorando uma possível...
11h45 BRT, Estados Unidos - Dados do PMI de dezembro: PMI Composto S&P Global: atual 56,6; anterior 54,9; PMI de Manufatura S&P Global:...
10h30 (horário de Brasília), Estados Unidos - Índice de Manufatura Empire State de Nova York para novembro: Atual: 0,2 Previsão:...
O gás natural dos EUA registra queda de quase 3,8% no início da semana, continuando um forte recuo observado desde o final da semana passada....
Na última sexta-feira, foi anunciado um importante ajuste no Nasdaq 100 Index, que passará a incluir três empresas de tecnologia de...
Índices europeus caem no início da sessão de segunda-feira Vivendi desmembra Canal+ e Studiocanal Porsche anuncia possível...
Alemanha - Dados do PMI de dezembro Serviços: Atual: 51; Previsão: 49,3; Anterior: 49,3 Indústria: Atual:...
Futuros apontam para uma abertura em baixa na sessão de hoje na Europa Bitcoin atinge novas máximas históricas Atenção...
Iniciamos uma nova semana nos mercados financeiros. O início da sessão desta segunda-feira é marcado pelo Bitcoin, que atingiu novas...
Conforme a última semana completa de negociações do ano se desenrola antes da pausa de Natal, uma enxurrada de decisões de...
As ações da Broadcom dispararam mais de 20% nos primeiros minutos da última sessão da semana, elevando a capitalização...
Índices americanos abrem em alta nesta sexta-feira US100 atinge novas máximas Índice do dólar cai 0,25%, rendimentos...
Abertura do mercado americano ao vivo - 13/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Novembro trouxe muita turbulência aos mercados. A vitória de Donald Trump causou um movimento significativo nos mercados financeiros, manifestando...
DAX Alemão (DE40) permanece na zona de máximas históricas (ATH). As ações da Munich Re sobem após o gigante...
Fatos: O par de moedas interrompeu o movimento de recuperação e retornou ao limite inferior da consolidação. Comentários...
As ações chinesas enfrentam crescente pressão, já que as promessas econômicas mais recentes de Pequim ficam aquém...
04:00 AM BST, Espanha - Dados de Inflação para Novembro: IPC Núcleo: atual 2,4% YoY; previsão 2,4% YoY; anterior 2,4%...
