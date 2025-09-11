DE30 volta a testar a zona dos 13,100 pts
DAX a tentar recuperar após o sell-off do dia de ontem DE30 voltar a testar o limite superior Bayer e Basf para reduzir o...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora aos vídeos das oportunidades de negociação de hoje sobre o OIL.WTI e EUR/GBP!
Na terça-feira assistimos a fortes quedas acentuadas em Wall Street com o US100 a desvalorizar 10% desde o topo, mas os mercados europeus foram...
Mercado europeu abre lateral Não se espera alterações na taxa de juro no Canadá GBP desvaloriza à...
Mercado Norte Americano O setor tecnológico em Wall Street voltou a cair após um longo fim de semana devido ao feriado do dia do trabalhador....
Boeing (BA.US) - A Federal Aviation Administration (FAA) está a investigar problemas de fábrica que afetam certos Boeing 787 da Dreamliners....
Nomura emitiu uma recomendação para entrar no EUR/GBP. A empres emitiu em comunidade uma oportunidade para entradas longas...
General Motors (GM.US) anunciou um investimento estratégico com a Nikola (NKLA.US). Através de um acordo, a GM obterá US $ 2...
• Nasdaq cai cerca de 3% • Dow Jones (US30) a testar o suporte principal • Tesla (TSLA.US) acabou por não...
OIL.WTI já desvalorizou mais de 4% hoje e 15% em relação desde os máximos pós-pandemia em 26 de agosto. O motivo?...
