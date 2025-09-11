🛢OIL.WTI continua a desvalorizar 15% 🔻🩸🔻
OIL.WTI já desvalorizou mais de 4% hoje e 15% em relação desde os máximos pós-pandemia em 26 de agosto. O motivo?...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
OIL.WTI já desvalorizou mais de 4% hoje e 15% em relação desde os máximos pós-pandemia em 26 de agosto. O motivo?...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 8 de Setembro, sobre o US500!
Mercado europeu em alta na pré-abertura do mercado DE30 testa13,000 pts Volkswagen não está buscando...
Os mercados de ações globais estão recuando antes de uma importante sessão de Wall Street. Esta será a primeira sessão...
JP Morgan emitiu uma recomendação para transacionar o USD/JPY. O banco de investimento recomenda entradas curtas no par...
Mercado europeu a abrir em ligeira subida Mercado norte americano volta a abrir depois do feriado nacional PIB europeu do 2º...
Mercado Norte Americano Donald Trump volta a aumentar as tensões com a china, depois de ter dito que está a considerar desvincular a economia...
O preço do gás natural (NATGAS) tem andado à volta dos US $ 2,5 / MMBtu, acabando por cair depois de nove meses a ser cotado perto...
O ouro entrou em colapso na segunda semana de agosto. Mas os compradores acabaram por não se conseguirem manter na zona do máximo histórico ...
