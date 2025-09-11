💲 NFP relatório falha ligeiramente as expectativas, reação mista📊
O tão esperado relatório do NFP dos EUA para agosto foi divulgado às 13:30 GMT. O relatório falhou ligeiramente a previsão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O tão esperado relatório do NFP dos EUA para agosto foi divulgado às 13:30 GMT. O relatório falhou ligeiramente a previsão...
• Cripto-ativos seguem a tendência de baixa de Wall Street • Bitcoin caiu 1500$ e volta a testar o nível dos $10,000 • Ethereum...
Esta quinta-feira assistimos a um clima de euforia no mercado e em especial sobre os índices, mas esse clima rapidamente se alterou e terminou em...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 4 de Setembro, sobre NZD/USD!
O relatório do NFP continua a ser o dado macro-económico mais aguardado no mercado e será divulgado hoje (13:30 BST). Como mostra...
Stars of tech rally show weakness Apple expects strong demand for its 5G iPhone One of Tesla's top shareholders cuts stake Announcement...
As principais empresas tecnológicas começam a dar sinais de fraqueza Apple prevê uma forte procura pelos novos iPhone...
Os mercados estão agitados após as quedas do dia de ontem em de Wall Street O emprego nos EUA deve aumentar 1,4M em agosto Taxa...
Mercado Norte Americano índices norte americanos a fecharem a sessão de ontem com perdas elevadas. Nasdaq a derreter cerca de 4.96%, S&P...
Alemão abre caminho para gastos deficitários em 2021 DE30 volta a testar os 13,450 pts mas sem sucesso Telefonica (O2D.DE)...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 3 de Setembro, sobre AUD/USD!
