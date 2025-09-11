🚗Tesla anuncia oferta de ações de $ 5 mil milhões💲
A Tesla (TSLA.US) anunciou que irá procurar até US $ 5 mil milhões em uma oferta adicional de ações. Novas ações...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Tesla (TSLA.US) anunciou que irá procurar até US $ 5 mil milhões em uma oferta adicional de ações. Novas ações...
O PMI de manufatura do Institute for Supply Management (ISM) em agosto aumentou para 56,0 de 54,2 no mês anterior. Os dados de hoje superaram as ...
Cobre: Cobre em novos máximos de 2 anos, aumento de 10% neste ano e aumento de mais de 50% das mínimas pandemicas. Recuperação...
Alemanha aumenta previsão do PIB para 2020 e 2021 DE30 volta a testar a zona dos 13000pts Daimler (DAI.DE) entregará...
Esta semana começou bastante positiva para os metais preciosos e essas tendências estende-se nesta terça-feira. Enquanto o preço...
ISM deverá melhorar ligeiramente em agosto Mais desaceleração da inflação europeia Revisão...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos a terminarem a sessão de ontem de forma mista com o S&P 500 a cair cerca de 0.22%....
O bancoTD emitiu uma recomendação para a paridade de moedas AUDNZD. O banco de investimento recomenda entradas curtas neste par, com os...
Berkshire Hathaway investiu em 5 empresas de Trading japonesas 4 em cada 5 empresas envolvidas estavam a ser negociadas abaixo dos...
