Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 31/08/2020
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de sexta-feira em alta. Com o S&P 500 a valorizar 0.7% e o Nasdaq...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
MUFG emitiu uma recomendação para a paridade EURJPY. O banco de investimento recomenda entradas curtas nos seguintes critérios: Entry:125.30 Target:122.80 Stop:...
Big Lots (BIG.US) reportou resultados trimestrais melhores do que o esperado. O retalhista ganhou cerca de $ 2,75 por ação, acima das expectativas...
• Dow Jones (US30) perto de recuperar as perdas de 2020 • EUA, os níveis de consumo e os rendimentos pessoais ultraprassaram as...
O PCE nos EUA, que excluem alimentos e energia, aumentou 1,3% em julho, após aumento de 0,9% em junho. A nível dos valores mensais, o PCE...
USDCAD tem sido negociado em uma tendência baixista. Analisando o gráfico no intervalo de H4, o par quebrou abaixo da zona de suporte a 1,3135...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 28 de Agosto, sobre o DE30!
• Bitcoin ficou indiferente à política monetária da FED • Miners de BTC atingiram máximos de 2 anos, cerca de...
Ações europeias a serem negociadas de forma mista DE30 a dar índicios de possível Head and Shoulders Delivery...
JPY disparou após o primeiro-ministro japonês Abe ter anunciar que poderá renunciar o cargo por motivos de saúde. Um dos membros...
