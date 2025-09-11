IPC da França em linha com as expectativas
França, Dados de Inflação para novembro: IPC Harmonizado (variação anual): 1,7% (final) vs. 1,7% esperado vs....
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
França, Dados de Inflação para novembro: IPC Harmonizado (variação anual): 1,7% (final) vs. 1,7% esperado vs....
Calendário de Hoje: Indicadores Econômicos do Reino Unido, Dados de Inflação da Europa e Relatórios de Posições...
Leituras macroeconômicas do Reino Unido (outubro): PIB mensal: -0,1% vs. 0,1% esperado e -0,1% anteriormente. Estimativa do PIB 3M/3M: 0,2%...
Os mercados asiáticos registraram quedas significativas após as perdas em Wall Street, com a China liderando os recuos. O índice...
🗄️ Baixe o relatório completo aqui 📄 O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado...
A combinação de secas severas e altas temperaturas na África Ocidental está ameaçando a produção de cacau,...
A Macy's, a maior rede de lojas de departamento dos Estados Unidos, enfrenta desafios crescentes enquanto conduz um esforço crítico de...
Wall Street opera em baixa nesta quinta-feira Candel Therapeutics continua em alta com potencial de medicamento contra o câncer Adobe despenca...
Abertura do mercado americano ao vivo - 12/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O Banco Central Europeu decidiu reduzir suas principais taxas de juros em 25 bp. O conselho de governo, com a presidente do BCE, Christine Lagarde, na...
10h30 (horário de Brasília), Estados Unidos - Dados de Inflação para novembro: PPI (Mensal): Atual: 0,4%; Previsão:...
Contratos do DAX (DE40) registram volatilidade limitada hoje, com queda de 0,5%. Airbus, Rheinmetall, Adidas e MTU Aero Engines destacam-se com ganhos...
Zona do Euro - Decisão de Taxa de Juros do BCE para dezembro: Atual: 3,15% Previsão: 3,15% Anterior: 3,40% O BCE manteve as...
Acompanhe com a gente a decisão de taxas de juros do BCE. A decisão sobre a taxa de juros do BCE será publicada às...
O real brasileiro (USDBRL) abriu nesta terça-feira cotado a 5,87 reais por dólar, refletindo forte volatilidade após a decisão...
O dólar australiano se fortalece hoje após leituras surpreendentemente positivas do mercado de trabalho doméstico. A mudança...
A decisão sobre a taxa de juros do BCE será publicada às 10h15 (GMT-3), enquanto a coletiva de imprensa começará às...
Taxa atual na Suíça: 0,5%. Era esperado um corte de 25 pontos-base, para 0,75%, a partir de 1,0%. Isso foi uma surpresa do SNB (Banco...
Os mercados europeus indicam uma abertura ligeiramente positiva, após uma sessão otimista na Ásia e o bom fechamento nos EUA ontem. O...
Sentimentos positivos marcaram a sessão de Wall Street ontem, com o Nasdaq 100 subindo quase 1,9%. As ações da Broadcom estiveram...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador