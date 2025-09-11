Alerta técnico: USDCAD
Analisando o gráfico no período de tempo de H4, pode-se ver que o USDCAD tem estado a ser negociado de forma lateral recentemente. No entanto,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Ações europeias encontram-se a negociar de forma lateralizada DE30 aproxima-se da zona dos 13100 pts Powell discurso...
Jackson Hole reunião (online) inicia hoje. EUA, O consumo privado americano com uma possível forte queda no 2º trimestre...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de ontem em ganhos. S&P500 fechou a valorizar cerca de 1.02%,...
NIO (NIO.US) as ações da empresa subiram pelo segundo trimestre e em julho. No mês passado, as vendas de SUVs elétricos...
Nota-se uma forte recuperação do mercado do ouro e prata na segunda durante a sessão de nova iorque de hoje. O ouro valorizou mais...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA caíram 4,689 milhões de barris na semana de 21 de agosto, depois de ter sofrido uma...
• Nasdaq atingiu novos máximos histórico • EUA, Pedidos Subjacentes de Bens Duráveis acima das previsões • Nordstrom...
Pedidos Subjacentes de Bens Duráveis de Julho, era o destaque para o dia de hoje no calendário económico. Os dados mostraram que...
Ouro Começando por analisar o gráfico do ouro a time frame de H4, pode-se ver que o preço tem vindo a ser negociado de forma muito...
