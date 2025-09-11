Atualização das matérias-primas: prata, petróleo e milho
Prata: A prata está a meio caminho do último máximo (histórico) formado e, neste momento, está a consolidar em torno...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 25 de Agosto, sobre USD/CAD.
Analisando o gráfico da platina através da análise técnica, pode-se ver que o preço rompeu a zona do suporte (área...
Stocks gain on US-China trade call DE30 breaks above resistance at 13,100 pts German Q2 GDP revised higher Os mercados de...
Global equities extend gains German IFO index on watch Salesforce and Best Buy among earnings reporters Global equities build...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos terminaram a sessão de ontem em ganhos. S&P 500 fechou a valorizar cerca de 1%,...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 24 de Agosto, sobre EUR/USD.
As ações a dispararem em alta Novos desenvolvimentos sobre a vacina Tesla’s (TSLA.US) previsão passado...
As ações da Apple (AAPL.US) estão a disparar novamente nesta segunda-feira, quebrando a barreira dos US $ 500 pela primeira vez. A...
