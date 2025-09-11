Abertura do mercado norte americano: Reage em baixa após divulgação dos pedidos de emprego.
• Minutas da FMOC a desapontar os investidores. • Pedidos de subsídios de desemprego • Intel (INTC.US) anuncia um...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
• Minutas da FMOC a desapontar os investidores. • Pedidos de subsídios de desemprego • Intel (INTC.US) anuncia um...
Vendas a retalho beneficiam com o aumento do consumo nos EUA Mercado a recuperar o pós-pandemia mais depressa do que o previsto Vendas...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 20 de Agosto, sobre o NZD/USD!
Stocks drop after FOMC minutes release DE30 tested 50% retracement at 12,750 pts Deutsche Telekom (DTE.DE) reaches agreement with...
Ações desvalorizam após as minutas da FMOC. DE30 encontra-se a testar os 50% de Fibonnaci perto da zona dos 12,750 pts Deutsche...
O banco Suéco SEB divulgou uma análise no EURUSD e faz uma recomendação para entradas curtas neste major. O banco sugere...
O banco sueco SEB divulgou uma análise no EURUSD e faz uma recomendação para entradas curtas neste major. O banco sugere entradas...
Less dovish than expected FOMC minutes triggered a major repricing on the global financial markets. Stock markets pulled back along with precious metals....
A divulgação das minutas da FOMC acabou por gerar períodos de maior volatilidade nos mercados, nomeadamente no S&P 500 que acabou...
Minutas da FOMC revelaram-se menos “dovish” do que se esperava. CBRT e Norges Bank irão anunciar a sua política...
Minutas da FOMC revelaram-se menos “dovish” do que se esperava. CBRT e Norges Bank irão anunciar a sua política...
Mercado Norte Americano Os índices norte americanas terminaram a sessão de ontem em queda depois da divulgação das minutas...
Mercado Norte Americano Os índices norte americanas terminaram a sessão de ontem em queda depois da divulgação das minutas...
Apple (AAPL.US) agora vale $ 2 triliões e é neste a empresa mais valiosa do mundo. As ações da Apple durante esta quarta-feira...
